36 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerine yönelik SİBERGÖZ-10 operasyonu: 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-10 Operasyonlarında” 144 şüpheli yakalandı
Bu şahıslardan;
Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında 14 il merkezli toplam 20 ilimizde 54 şüpheli yakalandı.
Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında 4 il merkezli toplam 8 ilimizde 48 şüpheli yakalandı.
Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında; 33 şüpheli yakalandı.
Suç Gelirleriyle Mücadele kapsamında; Muğla merkezli 3 ilde 9 şüpheli olmak üzere toplamda
144 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarında;
📌 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye,
📌 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete el konulmuştur.
📌 850.000 dolar değerinde kripto varlığa,
📌 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına,
📌 4.210.000 TL, 101.634 Dolar ve 101.090 Euro’ya,
📌 Tabancalara,
📌 Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye,
📌 Çok sayıda dijital materyale,