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37 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 39 suç örgütü çökertildi 257 şüpheli yakalandı

37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18'' operasyonu kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda örgütlerin elebaşlarıyla birlikte 257 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:20 - 12/12/2023 mardi
Güncelleme: 08:40 - 12/12/2023 mardi
Yeni Şafak
37 ildeki eş zamanlı 'Kafes' operasyonu kapsamında 39 suç örgütü çökertildi
37 ildeki eş zamanlı 'Kafes' operasyonu kapsamında 39 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;


Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:

İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü,

Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü,

Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik, Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-18 OPERASYONU”gerçekleşti.


Bu Organize Suç Örgütlerinin;

Örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunladıkları, İş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri,

Silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, Suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları, Oto galeri, restorant ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları, Örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri, Sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Yasadışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, Sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları,

3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi. ,




#Kafes operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Suç örgütü
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