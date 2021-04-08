​377 elebaşının mal varlığı donduruldu

Terör örgütü elebaşları ile üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 365 kişi ve 12 kuruluşunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı karar dün Resmi Gazete’de yayınlandı. Mal varlığı dondurulan kişilerin 205’ini FETÖ mensupları oluşturuyor. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu listede, FETÖ’nün beyin takımında yer alan isimler ile yurt dışındaki kritik isimler öne çıktı. O isimlerden bazıları şöyle: Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Alaeddin Kaya, Barbaros Kocakurt, Cemal Uşak, Cemil Koca, Cevdet Türkyolu, Dilaver Azim, Ekrem Dumanlı, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, İsmail Büyükçelebi, Kazim Avcı, Kudret Ünal, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Hanefi Sözen, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Nöman Gülen, Osman Hilmi Özdil, Önder Aytaç, Selman Kuzu, Süleyman Tiftik, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük ve Tuncay Delibaşı.

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İPEK AİLESİ DE VAR

Listede, FETÖ’nün en büyük finansörü Hamdi Akın İpek ve ailesinin olduğu da görüldü. O isimler de şöyle: Melek İpek, Nevin İpek, Esra İpek, Esma İpek, Muhammed Ali İpek, Cafer Tekin İpek, Metin Ali İpek, Pelin Zenginer, Betül Zenginer. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Reuters ve CNN’e verdiği röportajlarla gündeme gelen ve Almanya’dan sığınma talebinde bulunan kaçak general Mehmet Yalınalp’in de mal varlığı donduruldu.

Akın İpek

PKK’DEN 65 KİŞİ

PKK/KCK terör örgütünden 65 kişi ile 12 kuruluşun mal varlığı donduruldu. Listedeki isimler arasında elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Sabri Ok, Hülya Oran, Fehman Hüseyin, Ferhat Abdi Şahin, Fehmi Atalay ve Zübeyir Aydar da bulunuyor.

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Yine mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında ise Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de yer aldı. Ayrıca, DEAŞ terör örgütü üyesi 21’i yabancı 86 kişinin de Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

YURT DIŞI DA TEHLİKEDE

Türkiye’de daha önce böyle bir uygulama olmadığı için, başka ülkeler, Türkiye’nin örgüt mensuplarıyla ilgili kendilerinden istediği mal varlığı dondurma taleplerine olumsuz yanıt veriyordu. Ancak yapılan kanun değişikliği sonrası bu ilk uygulamayla birlikte, Türkiye’nin uluslararası alanda elinin güçleneceği ve örgüt mensuplarının yurt dışındaki mal varlığına tedbir kararı aldırabilmesinin önünün açılacağı belirtiliyor.