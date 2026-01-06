Yeni Şafak
4 il için çığ tehlikesi: Meteoroloji uyardı

4 il için çığ tehlikesi: Meteoroloji uyardı

13:136/01/2026, Salı
4 il için alarm verildi
4 il için alarm verildi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, 4 il için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Batman için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.

Meteoroloji Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde, özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt, çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.





