4 il için çığ tehlikesi: Meteoroloji uyardı

4 il için alarm verildi
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Batman için çığ tehlikesi uyarısında bulundu.
Meteoroloji Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada,
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli bölgelerde, özellikle Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt, çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.
