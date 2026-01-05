Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bodrum ve Datça seferleri iptal

"Rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde kuzeyden güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"