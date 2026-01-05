Yeni Şafak
Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Bodrum ve Datça seferleri iptal

16:225/01/2026, Pazartesi
DHA
Bodrum - Datça seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Bodrum - Datça seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, meteoroloji tarafından yapılan uyarı kapsamında denizlerde beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan Bodrum-Datça, Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda,
"Rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 8 Ocak Perşembe akşam saatlerinde kuzeyden güneybatıya dönüp, etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.

İptal edilen sefer saatleri

Beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan
Bodrum-Datça saat 10.00
seferi ile
Datça-Bodrum arasındaki saat 15.00
seferleri iptal edildi.

Öte yandan, fırtınanın ise 8 Ocak saat 21.00'a kadar etkili olması bekleniyor.





