Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Foto: Arşiv.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde yarın rüzgarın fırtına şiddetinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kaş arası) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
#hava durumu
#fırtına
#meteoroloji