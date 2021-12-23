Gündem 40 kiloluk balık ağa takıldı
AMASYA

40 kiloluk balık ağa takıldı

Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nde balıkçı ağına 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Tezgahta sergilenen balık, kilosu 80 TL'den satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi DHA
40 kiloluk balık ağa takıldı
40 kiloluk balık ağa takıldı.

Yeşilırmak Nehri'nde ava çıkan balıkçı İlhami Aydın’ın ağına dev yayın balığı takıldı. Güçlükle tekneye alınan 1 metre 70 santim boyunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı, götürüldüğü balıkçı tezgahında satışa çıkarıldı.

40 kiloluk balık ağa takıldı.
40 kiloluk balık ağa takıldı.

Dev balığı merakla inceleyenlerden kimi cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti, kimisi ise selfie yaptı. Yayın balığı, kilosu 80 TL'den satışa çıkarıldı.

40 kiloluk balık ağa takıldı.
40 kiloluk balık ağa takıldı.


Balığı tutan İlhami Aydın, “Satmaya kıyamıyoruz, vallahi bekletiyoruz şimdilik. Görenlerin ilgi odağı oluyor. Tezgâhımızın gözdesi oldu” dedi.
Kent sakini Fırat Uçar da yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük balığı yakından görme fırsatı elde ettiğini söyledi.

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