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Gündem 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım
ÇANKIRI

42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı: Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım

Bu araç içiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini yeniden yorumladı. Ceviz ağacıyla içini adeta yeniden yapan Maraz, "Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.

Haber Merkezi AA
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı &quot;Anadol&quot; marka kamyonetin içini yeniden yorumladı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini yeniden yorumladı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı 42 yıllık "Anadol" marka kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı.

Baba mesleği marangozluğu küçük yaşlarda öğrenen Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı "Anadol" marka kamyonetin içini ve kasa kısmını ahşap kaplamaya karar verdi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

Kamyonetin içindeki bütün plastik ve sökülebilir aksamların tamamını çıkartan Maraz, parçaların ölçülerine göre ceviz ağacından parçalar hazırlayarak araca monte etti.

2 ayda kamyonetin içini tamamen ceviz ağacıyla kaplayan Maraz, 42 yıllık kamyoneti ahşapla yeniden yorumladı.

Ahşap ustası Mustafa Maraz, babasının, mesleği başkasının yanında öğrenmesini istediği için küçük yaşlarda İstanbul'a gittiğini, burada mesleği öğrendiğini söyledi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

Uzun bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü ve 30 yıldır Ilgaz'da mobilya üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Maraz, "Ahşap üzerine yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Mobilya, mutfak dolabı, vestiyer her şeyi yapıyorum. Babam küçükken beni kendi yanında çalıştırmadı, arkadaşının yanında yetiştirdi beni." diye konuştu.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

"Anadol" marka araçlara merakı olduğunu, bundan 5 yıl önce kamyoneti aldığını aktaran Maraz, "Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

Ahşabın plastikten daha sağlıklı olduğunu, bu yüzden aracın içini tamamen ceviz ağacıyla kapladığını söyleyen Maraz, şöyle devam etti:

"Ağaç sağlık için daha uygundur. Arabanın direksiyonu, torpido, her yerini ahşap yaptım. Bütün plastik aksamını söktüm attım, hepsini ahşap yaptım. Koltukları da hakiki deriyle kapladım. Araç üzerine uzun uğraşlar verdim. Her aracı bu şekilde ahşapla kaplayabilirim."

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

"Babam da Anadol'a meraklıydı"

Ahşapla kapladığı kamyonetin direksiyonuna kalp içinde "Canım Babam" yazan Maraz, babasının çok istemesine rağmen, yeterli parayı biriktiremediği için bir "Anadol"a sahip olamadığını belirtti.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

Yaptığı aracı babasının görmesini çok istediğini ifade eden Maraz, "Babam öleli 23 sene oldu. Daha önce babam bir 'Anadol' alamadı. Ben de onun anısını yaşatmak için bunu buraya yazdım. Keşke babam sağ olsaydı da görseydi diye bu yazıyı yazdım." dedi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası olan 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı

42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı: Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım
FOTOĞRAF 14
Title
Baba mesleği marangozluğu küçük yaşlarda öğrenen Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı Anadol marka kamyonetin içini ve kasa kısmını ahşap kaplamaya karar verdi.
Title
Kamyonetin içindeki bütün plastik ve sökülebilir aksamların tamamını çıkartan Maraz, parçaların ölçülerine göre ceviz ağacından parçalar hazırlayarak araca monte etti.
Title
2 ayda kamyonetin içini tamamen ceviz ağacıyla kaplayan Maraz, 42 yıllık kamyoneti ahşapla yeniden yorumladı.
Title
Ahşap ustası Mustafa Maraz,babasının, mesleği başkasının yanında öğrenmesini istediği için küçük yaşlarda İstanbul'a gittiğini, burada mesleği öğrendiğini söyledi.
Title
Uzun bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra memleketine döndüğünü ve 30 yıldır Ilgaz'da mobilya üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Maraz, Ahşap üzerine yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Mobilya, mutfak dolabı, vestiyer her şeyi yapıyorum. Babam küçükken beni kendi yanında çalıştırmadı, arkadaşının yanında yetiştirdi beni. diye konuştu.
Title
Anadol marka araçlara merakı olduğunu, bundan 5 yıl önce kamyoneti aldığını aktaran Maraz, Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım. dedi.
Title
Ahşabın plastikten daha sağlıklı olduğunu, bu yüzden aracın içini tamamen ceviz ağacıyla kapladığını söyleyen Maraz, şöyle devam etti:
Title
Ağaç sağlık için daha uygundur. Arabanın direksiyonu, torpido, her yerini ahşap yaptım. Bütün plastik aksamını söktüm attım, hepsini ahşap yaptım. Koltukları da hakiki deriyle kapladım. Araç üzerine uzun uğraşlar verdim. Her aracı bu şekilde ahşapla kaplayabilirim.
Title
Ahşapla kapladığı kamyonetin direksiyonuna kalp içinde Canım Babam yazan Maraz, babasının çok istemesine rağmen, yeterli parayı biriktiremediği için bir Anadola sahip olamadığını belirtti.
Title
Yaptığı aracı babasının görmesini çok istediğini ifade eden Maraz, Babam öleli 23 sene oldu. Daha önce babam bir 'Anadol' alamadı. Ben de onun anısını yaşatmak için bunu buraya yazdım. Keşke babam sağ olsaydı da görseydi diye bu yazıyı yazdım. dedi.
Title
Title
Title
Title
42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı: Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ahşap ustası 64 yaşındaki Mustafa Maraz, 5 yıl önce aldığı 42 yıllık "Anadol" marka kamyonetin içini yeniden yorumladı. Maraz, aracını ceviz ağacıyla kapladı. Maraz, "Aracı aldığımda çalışmaz vaziyetteydi. Bu aracı 2 bin 500 liraya aldım. Arabanın her yerini söktüm, boyasını da içindeki mobilyasını da kendim yaptım." dedi.


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