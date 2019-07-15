42’nci ameliyata girecek

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyarak mücadele verdiği Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde darbeciler tarafından sol bacağından vurulan gazi Mustafa Zorova, aradan geçen sürede sağlığını kavuşabilmek için 41 ameliyat geçirdi. 9 çocuk ve 15 torun sahibi olan Zorova, ev ve hastane arasında geçen hayatını Yeni Şafak’a anlattı. Üç kurşunla bacağı kopma noktasına gelen Zorova, en fazla dışarıya çıkamamaktan yakınıyor. Olayın sıcaklığıyla vurulduğunu anlamadığını söyleyen Zorova, “Şu anda tedavim sürüyor. Bacağımda ve ayağımda ağrılarım var. Şu durumda bir evin dışına çıkacak durumum yok. Evin içinde yavaş yavaş yürüyorum ama dışarıda gezme falan yok. Geçen hafta hastaneye gittim, ayağımda platin kaymış. Özel bir ayakkabı yaptılar. 42’nci ameliyata hazırlanıyorum” dedi.

HAPİSHANEDEN ÇIKMASINLAR

FETÖ’cülerin almış oldukları cezaları değerlendiren Zorova, darbecilerin cezaevinden çıkmamasını istiyor. Zorova, “Bizim suçumuz yok günahımız yok. Allah onların belasını verdi verecek de. Günleri kesinleşti müebbet ceza aldılar. Allah onları oradan çıkartmasın. Nasıl ben burada inim inim inliyorsam, onlar da hapishaneden çıkamasın” diye konuştu. 1960 ve 1980 darbelerini de yaşayan Zorova şunları söyledi: “Bir bacağa üç tane kurşun sıkılır mı? Bacağımı paramparça yapmışlar. Bu hainler yaşıyor. Bizler o gün ne için yaptık, vatanımız için, milletimiz için, devletimizin yıkılmaması için sokağa çıktık. Darbeci hainlere dur demek için. Yine böyle bir girişim olursa bu halimle bile sokağa çıkmaya hazırım. Bizim gibi vatanseverler sağ oldukça, o hainler hiçbir zaman başarılı olamazlar.

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15 Temmuz’da yaşadıklarını unutamayan Zorova, o geceyi şöyle özetliyor: “Evimde televizyon izlerken dışarıdan ‘Askeriye hükümeti deviriyormuş Menderes’te olduğu gibi. Vatanını seven Tayyip’i kurtarmaya gidiyor’ çağrılarını duyduktan sonra ben de çıktım. Kahramankazan’dan hareket eden vatandaşlarla birlikte 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı’na vardık. Bizler orada askerler tarafından durdurulduk. Askerlerin içlerinde bulunan bir rütbeli ‘Ne arıyorsunuz burada’ diyerek kalabalığa seslendi. Daha sonra askerlere ‘Diz çök, doldur, kapat’ emrini verdi. Ondan sonra askerler sivil halka ateş etmeye başladı. O sırada ben de vurulmuşum. Vurulduğumu fark edince askere ‘ben sizin dedenizim’ dedim. Asker de ‘Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok’ dedi. Sonra kemerini çıkardı belinden, kanı durdurmak için bacağımı sıktı. Sürünmeye başladım, o anda kimden tutunduysam hepsi şehit olmuş. Bir rütbeli ambulanstaki yaralılara silah doğrultunca o anda bayılmışım.”