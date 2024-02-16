51 metre derinlikte tespit edilmişti: Dalgıçlar Marmara'da batan gemi için dalacak

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı. Batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıkarken, gemi mürettebatının da isimleri belli oldu.