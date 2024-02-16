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51 metre derinlikte tespit edilmişti: Dalgıçlar Marmara'da batan gemi için dalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı kuru yük gemisine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Bakanlıktan yapılan yeni bilgilendirmede batan gemiye ilişkin sabah saatlerinden itibaren dalış faaliyeti gerçekleştirilip, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edileceği belirtildi. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda gemiye ait batığın 51 metre derinlikte bulunduğu belirtilmişti.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:47 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:31 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.


BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.


Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.


DALGIÇLAR DEVREDE


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise arama çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklamada daha bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." denildi.



BOŞ CAN SALI BULUNMUŞTU


Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.




Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: Altı kişilik mürettebat için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunduğunu açıkladı. Batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturduğu ve 2 günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıkarken, gemi mürettebatının da isimleri belli oldu.



#Batan gemi
#Marmara denizi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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