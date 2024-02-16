51 metre derinlikte tespit edilmişti: Dalgıçlar Marmara'da batan gemi için dalacak

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.
BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.
DALGIÇLAR DEVREDE
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." denildi.
BOŞ CAN SALI BULUNMUŞTU
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.