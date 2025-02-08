5.3 milyon kişi yalnız yaşıyor

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı 2024'te 5,3 milyonu aştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hanehalkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.

PANDEMİDE HIZ KAZANDI

Türkiye'de, tek kişilik hanehalkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti. Yalnız yaşayanların sayısındaki artış, özellikle 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgınının etkisiyle hız kazandı. 2020'de tek kişilik hanehalkı sayısı 4 milyon 404 bin 997’ye yükseldi. 2021’de ise bu sayı 4 milyon 781 bin 600’e çıkarak en büyük artışı kaydetti.

SON 10 YILDA YÜZDE 71 ARTIŞ

Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞIYORLAR

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti. Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkâri oldu.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 131 ÜLKEDEN FAZLA

İstanbul kalabalık nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı. TÜİK verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu. Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti. Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul nüfusuyla birçok ülkeyi de geride bıraktı. Avrupa'da Belçika 11,7, Çekya 10,5, Yunanistan 10,3 ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kaldı. Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan, Sırbistan, Paraguay, Libya, Portekiz, Macaristan ve Avusturya'da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE ARTIŞ

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde nüfus yeniden artmaya başladı. Kahramanmaraş'ın nüfusu 2022-2023 döneminde binde 53 azalırken, 2023-2024 döneminde binde 15,5 arttı. Hatay'ın nüfusu da 2023'te 2022'ye göre binde 87,6 gerilerken, geçen yıl ise bir önceki yıla kıyasla binde 11,3 yükseldi. Adıyaman'ın nüfusu binde 10, Gaziantep'in binde 13,4, Şanlıurfa'da binde 10,7, Malatya'da binde 10,4, Diyarbakır'da binde 8,5, Osmaniye'de binde 6,1, Adana'da binde 4,5, Kilis'in nüfusu binde 10 arttı. Elazığ'ın nüfusu 2023 yılında binde 21,6 artmasına karşın geçen yıl binde 0,8 azaldı.







