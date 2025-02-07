'Gırtlak kanseri değilim' demişti

Gırtlak kanseri olduğu söylentilerini yalanlayan Kahtalı Mıçe "Biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal" ifadelerini kullanmıştı.