Kahtalı Mıçe olarak tanınan ünlü sanatçı Mustafa Aslan'ın son hali, sevenlerini endişelendirdi. Hasta yatağından sevenlerine seslenen ve kemoterapi gören 72 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi. Sosyal medyadan büyük destek mesajları yağdı.
Ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe, bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ediyor.
Geçtiğimiz günlerde “Gırtlak kanseri oldu, ekonomik sıkıntılar yaşıyor” iddiaları gündeme gelmişti. Kahtalı Mıçe, iddialara son noktayı koydu.
Bağırsaklarında iki kitle tespit edilen ve bu nedenle tedavi gören 72 yaşındaki sanatçı hasta yatağından böyle seslendi.
Son hali sevenlerini endişelendirdi
6 şubat depremlerinde 25'ten fazla akrabasını kaybeden Adıyamanlı şarkıcı Kahtalı Mıçe, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde hasta yatağından açıklama yaptı.
"Dualarınızı eksik etmeyin"
Kahtalı Mıçe; "Kaybettiğimiz insanları, dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Zaman alır ama inanırsak yaparız. Hastanede tedavideyim. Dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz" dedi.
Sosyal medyada mesaj yağdı
Kahtalı Mıçe'nin son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme birçok sosyal medya kullanıcısı; 'Çok geçmiş olsun', 'Allah şifalar versin', 'Baba çok büyük geçmiş olsun', 'Dualarımız daima seninle' yorumunda bulundu.
'Gırtlak kanseri değilim' demişti
Gırtlak kanseri olduğu söylentilerini yalanlayan Kahtalı Mıçe "Biraz rahatsızım ama gırtlak kanseri değilim. İki tane kitle var ince bağırsağımın üstünde. Onun tedavisini ve kemoterapisini görüyorum. Gayet iyim. Tedavi gördüğüm için biraz hırpalandım bu da normal" ifadelerini kullanmıştı.