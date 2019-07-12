600 milyon TL borç yetmedi

AK Parti grubu ve belediye komisyonlarının itirazları sonucunda teklif askıya alındı. Beşiktaş Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nuri Dönmez, “Müdahale etmeseydik Beşiktaş 36 milyon TL’lik yeni bir borç yükü ile karşı karşıya kalacaktı” dedi.

Başvuru yazısında, “...belediyemiz mültiyetindeki her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinden için belediye başkanına yetki istendi” ifadeleri yer aldı.

İSPARK GELİRİNİ İSTEDİ

Nuri Dönmez

İBB ile Beşiktaş Belediyesi arasında yaşanan İSPARK meselesinin mahkemelik olduğu ve bunun üzerine borçlanmaya gidilmek istendiğini söyleyen AK Partili Nuri Dönmez, konuyu anlattı. Dönmez, “İBB’nin iştirak şirketi olan İSPARK, Beşiktaş’ın belli noktalarında çalışma yürütüyor. Beşiktaş Belediyesi İSPARK’ın ara sokaklarda olduğunu ve bu noktalardan elde edilen gelirlerin kendisine aktarılması için İBB’ye talepte bulunduğu iddia edildi. İBB, İSPARK gelirlerinin belediyeye ait olduğunu belirtti. Ret sonrası Beşitaş Belediyesi konuyu mahkemeye taşıdı” dedi.

36 MİLYON TL’LİK BORÇ

Dönmez, “Dava sonrasında mahkeme başkanı 36 milyon TL’lik bir teminat yatırılması halinde davanın devam edileceğini belirtti. Buna istinaden Beşiktaş Belediyesi, “Kamulaştırmasız el atma ödemeleri için çekilecek kredide kullanılınak üzere teminat mektubu alınması” için meclise önerge sundu. Önerge kapsamında İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 36 milyon TL tutarında gayri nakdi kredi kullanılması için önerge hazırladı” dedi. Önergenin meclis gündeminde büyük tepkiye yol açtığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

“Beşiktaş Belediyesi, geçmiş dönemlerden yanlış yönetilmeleri sonucunda sürekli bir maddi sıkıntı içerisine girdi. Kredi kullanarak belediyemizin borcunu arttırıyor ve yükü gelecek yönetimlere bırakıldı. 600 milyon TL’lik borca 36 milyon TL’lik yeni bir borç eklenmek istendi. Beşiktaş’ın geleceği için bu borçlanma talebini reddettik.”

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