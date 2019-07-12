Gündem 600 milyon TL borç yetmedi
İSTANBUL

600 milyon TL borç yetmedi

31 Mart seçiminin ardından görevi Tahir Doğaç’tan alan CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ilk icraatı borçlanmak oldu. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan 36 milyon TL tutarında kamulaştırmasız el atma ödemeleri için kredi talebi meclis gündemine sunuldu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Rıza Akpolat
Rıza Akpolat

AK Parti grubu ve belediye komisyonlarının itirazları sonucunda teklif askıya alındı. Beşiktaş Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nuri Dönmez, “Müdahale etmeseydik Beşiktaş 36 milyon TL’lik yeni bir borç yükü ile karşı karşıya kalacaktı” dedi.

Başvuru yazısında, “...belediyemiz mültiyetindeki her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinden için belediye başkanına yetki istendi” ifadeleri yer aldı.

İSPARK GELİRİNİ İSTEDİ

Nuri Dönmez

İBB ile Beşiktaş Belediyesi arasında yaşanan İSPARK meselesinin mahkemelik olduğu ve bunun üzerine borçlanmaya gidilmek istendiğini söyleyen AK Partili Nuri Dönmez, konuyu anlattı. Dönmez, “İBB’nin iştirak şirketi olan İSPARK, Beşiktaş’ın belli noktalarında çalışma yürütüyor. Beşiktaş Belediyesi İSPARK’ın ara sokaklarda olduğunu ve bu noktalardan elde edilen gelirlerin kendisine aktarılması için İBB’ye talepte bulunduğu iddia edildi. İBB, İSPARK gelirlerinin belediyeye ait olduğunu belirtti. Ret sonrası Beşitaş Belediyesi konuyu mahkemeye taşıdı” dedi.

36 MİLYON TL’LİK BORÇ

Dönmez, “Dava sonrasında mahkeme başkanı 36 milyon TL’lik bir teminat yatırılması halinde davanın devam edileceğini belirtti. Buna istinaden Beşiktaş Belediyesi, “Kamulaştırmasız el atma ödemeleri için çekilecek kredide kullanılınak üzere teminat mektubu alınması” için meclise önerge sundu. Önerge kapsamında İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 36 milyon TL tutarında gayri nakdi kredi kullanılması için önerge hazırladı” dedi. Önergenin meclis gündeminde büyük tepkiye yol açtığını kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

“Beşiktaş Belediyesi, geçmiş dönemlerden yanlış yönetilmeleri sonucunda sürekli bir maddi sıkıntı içerisine girdi. Kredi kullanarak belediyemizin borcunu arttırıyor ve yükü gelecek yönetimlere bırakıldı. 600 milyon TL’lik borca 36 milyon TL’lik yeni bir borç eklenmek istendi. Beşiktaş’ın geleceği için bu borçlanma talebini reddettik.”

REKLAM

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'den milli bir duruş göremiyoruz
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'den milli bir duruş göremiyoruz
İBB böyle savunuldu

İBB böyle savunuldu

​Yeni Şafak muhabirinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor.
Füze çuvala sığmadı

Füze çuvala sığmadı

Fransa'dan Hafter Terör Örgütü'ne askeri destek.
OSB atılımı

OSB atılımı

​Türkiye'deki 331 OSB'de 1 milyon 900 bin kişi çalışıyor.
İkinci 500'de<br>kar patlaması

İkinci 500'de
kar patlaması

​KOBİ ölçekli şirketlerde reel büyüme 2018'de yüzde 6'yı aştı.
Sudan'da yeni<br>darbe girişimi

Sudan'da yeni
darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, darbe girişimini engelledi.
Sınıra sevkiyat<br>devam ediyor

Sınıra sevkiyat
devam ediyor

Sınırdaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Katillerine müebbet

Katillerine müebbet

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Twitter'a <br>erişim sorunu

Twitter'a
erişim sorunu

Global bir sorunun yaşandığı Twitter'a erişim sağlanıyor.
Milli bir duruş göremiyoruz

Milli bir duruş göremiyoruz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye S-400 tepkisi.
Bayrağı düşürmediler

Bayrağı düşürmediler

​Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin anısına kısa film hazırladı.
Turizm Tanıtım <br>Ajansı yasalaştı

Turizm Tanıtım
Ajansı yasalaştı

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
5 terörist daha öldürüldü

5 terörist daha öldürüldü

​PKK hedeflerine hava harekatları düzenlendi.
Muğla'da bir<br> yangın daha

Muğla'da bir
yangın daha

​Fethiye'de başlayan yangın 2 saatte söndürüldü.
Sırpların soykırım <br>üssü: Potoçari Akü Fabrikası

Sırpların soykırım
üssü: Potoçari Akü Fabrikası

​24 yıldır kanayan yara halen kabuk tutmadı.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Operasyon anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.