6,2'lik depremin ardından: 60 bin konuta dönüşüm teklifi

İstanbul'da olası depreme karşı hazırlıklar hız kazanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’da yaşanan 6.2’lik depreminin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında belirlenen 60 bin hasarlı bağımsız birimin dönüşümü için 'Yarısı

Bizden' kampanyasına başvuruların gelmeye başladığını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan Kurum, sürecin yalnızca bakanlığın değil, belediyelerin ve vatandaşların da ortak sorumluluğunda olduğunu belirtti.





POLEMİĞE YER YOK

İstanbul’un depreme karşı dirençli hale gelmesinin en öncelikli gündemleri olduğunu vurgulayan Kurum, “Kurduğumuz komisyon bizim irademizi sahaya yansıtacaktır. Komisyonda alınan kararların yanında olacağız, destekçisi olacağız. Burada asıl olan İstanbul'un dirençli hale gelmesidir. Kentsel dönüşüm seferberliğini tüm mahallelere yaymak istiyoruz. Kentsel dönüşüm süreci tüm tarafların iş birliğiyle yürütülmeli. Biz işin bir tarafıyız, belediyeler bir tarafı, vatandaş da bir diğer tarafı. Hep birlikte bu süreci yönetmek durumundayız. Burada hiçbir şekilde siyasetin, polemiğin yer almadığı, düzgün bir sistemi işletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.





40 BİN BİRİM DÖNÜŞÜYOR

23 Nisan’daki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına değinen Kurum, “Hasarlı olarak tespit edilen konutların 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edilmesine yönelik başvurular gelmeye başladı. Arkadaşlarımız yaklaşık 60 bin bağımsız bölüm için bu projeleri teklif ediyor. Şu anda 40 bin bağımsız birim 'Yarısı Bizden' kapsamında dönüşüyor. 60 binin ne kadarı girer bilmiyorum ama girmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.





İzmir’de belediye adım atmıyor

Arıtılmamış atık sular ve endüstriyel faaliyetler sonucu kirlenen İzmir Körfezi’nin temizlenmesine yönelik projelerde belediyelerin pasif kaldığını belirten Kurum, “Belediyenin attığı şu an hiçbir adım yok. İzmir Körfezi gelecek adına, İzmir adına önemli. Bakanlık olarak işin yanında durup, destekliyoruz. Ancak belediyeden bu samimiyeti, icraatı bekliyoruz. İzmir Körfezi’nden yüzeceğiz, kulaç atacağız deyip, bugün maalesef orada hiçbir işin, hiçbir işlemin yapılmadığı sürece şahitlik ediyoruz” diye konuştu.





İmza atıp kayboldular

Marmara’daki müsilaj sorununa da dikkat çeken Kurum, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmediğini vurguladı. Kurum, “Marmara’ya kıyısı olan belediyelerle bir mutabakat yaptık, ortak imzayla bir proje süreci yayınladık. Ancak bazı belediyelerin üstüne düşen vazifeleri yapmadığını görüyoruz ki müsilaj yeniden Marmara’da görülmeye başlandı” ifadelerini kullandı.





İzmit’in üçte biri temizlendi

İzmit Körfezi’nde yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Kurum, “Çok önemli bir dip çamuru tarama ile temizlik yapıyoruz, yaklaşık projenin üçte birini bitirdik. Bazı belediyelerimizin arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiriyoruz” dedi. Açıklamasının sonunda kamuoyuna da çağrıda bulunan Kurum, “Milletimizin de bu süreci sorgulaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



