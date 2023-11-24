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68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: Bin 129 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde Mercek-6 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirilirken bin 129 şüpheli de gözaltına alındı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:24 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:23 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-6 operasyonları

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-6 operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti.


Buna göre; il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

68 İlde Son 4 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-6 Operasyonlarında;


📌754 Ruhsatsız Tabanca,

📌20 Uzun Namlulu Tüfek,

📌49 Kurusıkı Tabanca

📌128 Ruhsatsız Av Tüfeği Olmak Üzere toplam

📌951 Silah Ele Geçirildi.

❌1129 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.



Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.


İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli’de yapılan MERCEK-6 Operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca yakalandı.





#Mercek-6 operasyonları
#Silah kaçakçıları
#Ali Yerlikaya
#Operasyon
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