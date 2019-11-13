76 milyon tazminat ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), işten çıkarmaları araştırmak amacıyla İBB Meclisi’nde kurulan Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Yapılan incelemelerle edinilen bilgi ve beyanlar sonucunda İBB Meclisi’ne sunulan komisyon raporu, işçi kıyımını belgeledi.

5 BİN 831 İŞÇİYİ ATTI

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği 24 Haziran’dan 24 Ekim’e kadar geçen 4 aylık sürede İBB ve şirketlerinden 3 bin 400 işçiyi işten çıkarttığı tespit edildi. İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2 bin 81 işçinin ve İSKİ’de Teknik Hizmetler’de çalışan 350 işçinin sözleşmesi ise yenilenmedi. Toplamda işten çıkartılan personelin sayısı 5 bin 831 oldu. İşçi kıyımını inceleyen komisyonun çalışması esnasında dahi İmamoğlu’nun personel çıkarmayı sürdürdüğü ve bu süre içerisinde bin 833 personeli işten çıkarttığı belirlendi.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR

CHP’li yönetimin İBB’yi ve kamu kaynaklarını nasıl zarara uğrattığı detaylarıyla rapordaki yerini aldı. Belediye şirketlerinden işten çıkarılan işçilere 42 milyon 432 bin lira kıdem tazminatı ve 14 milyon 732 bin lira ihbar tazminatı ödendi. Belediye müdürlüklerinden işten çıkarılan işçilere ise kıdem tazminatı olarak 15 milyon lira, ihbar tazminatı olarak ise 3 milyon 763 bin lira ödeme yapıldı. Belediye şirketlerinden ve müdürlüklerden çıkarılan işçilere 24 Eylül tarihine kadar toplamda 75 milyon 928 bin lira kıdem ve ihbar tazminatı ödendi.

HAKLI SEBEP BİLDİRMEDİ

Raporda işten çıkartılanların gerekçeleri sıralandı. Belediye şirketlerinden iş akdi feshedilen 3 bin 299 işçiden, bin 529 işçi haklı sebep bildirilmeksizin işten çıkartıldı. 790 işçinin sözleşme süresi uzatılmaksızın, 117 işçinin ise diğer nedenler şeklinde belirtilerek iş akitleri sonlandırıldı. 255 işçinin toptan ödeme ve yaşlılık açıklamasıyla, 87 işçinin yaş dışındaki emeklilik şartlarının tamamlaması gerekçe gösterildi. 20 personel disiplin kurulu kararıyla, 58 personel haklı nedenler açıklamasıyla ve 443 işçi ise farklı sebepler açıklamasıyla işten çıkartıldı. İşçilerin işten çıkarılmasında, toplu işten çıkarma ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmadığı tespit edildi.

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Hukuka aykırı

İşten çıkartılan personeli kısa mesajla işten çıkarmanın yasalara aykırı olduğu da raporda belirtildi. Açıklamada 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır” örneğine yer verildi. Kısa mesajla iletilen işten çıkarmaların geçersiz olduğu, işçilerin işten çıkış tarihlerinin yazılı tebligatın imza altına alındığı tarih olarak kayıt altına alınması gerektiği belirtildi. Öte yandan İmamoğlu’nun işten çıkarttığı personelin ‘iki seçim arasında işe alındığı’ iddiası da raporda çürütüldü. Yasalar gereği belediye şirketlerinde işe alınan işçilerin, ilgili kurum tarafından personel talep tarihinden işe başlatılma tarihine kadar geçen sürecin ortalama 71 gün olması gerektiği ifade edildi. İşten çıkartılan bin 261 personelin işe yerleştirilme sürecinin ise ortalama 71 gün olduğu belirtti.

Kim bu torpilli 721 kişi

5 bin 831 kişiyi işten çıkartan CHP’li İmamoğlu’nun 5 aylık süre içerisinde 721 yeni işçiyi İBB’ye aldığı tespit edildi. Raporda, “Haklı sebep olmadan işçi çıkarılması ve yerine yeni işçi alınması hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu gibi, kamu kaynağı kullanan belediye iştiraklerinin yönetiminde keyfi davranıldığının, insan ve kaynak israfı yapıldığının açık göstergesidir” ifadesine yer verildi. Yasalar gereği işe alım süreci ortalama 71 gün olmasına rağmen İmamoğlu göreve başlar başlamaz Haziran ayında 83, Temmuz ayında 76, Ağustos ayında 125, Eylül ayında 170 ve Ekim ayında 267 kişi işe aldı. İşten çıkarılan işçilere henüz işten çıkarma bildirimleri yapılmadan yerlerine yeni işçiler alındığı, özellikle MEDYA A.Ş’den çıkarılan işçilere işten çıkışlarına ilişkin bildirim yapılmadan bu işçilerin masası, çalışma araç gereçleri yeni işe alınan işçilere teslim edildiği beyan edildi.