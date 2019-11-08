8 yıllık kirli planı 8 günde parçaladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında, resmi ziyaret gerçekleştireceği Macaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız yaklaşık bir aylık dönemde hem bizi sevindiren, gururlandıran hem de üzüntüye sevk eden pek çok hadise yaşadık. Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

TARİHİ KAYDA GEÇECEK

Tıpkı 15 Temmuz ihaneti sonrasında verilen destekler gibi bu süreçte de ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri tabii ki hayırla yad edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Tarihte bunları bu şekilde kayda geçecektir. Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir."

GÖRÜŞTÜK GİTME KARARI VERDİK

Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin "Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik, biz müsaade etsinler de 'Gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı', bu konuları çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatını ekibimle beraber bulduk. Nitekim de en son dün akşamki telefon görüşmesini bekledim. Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra da gitme kararını verdik" açıklamasında bulundu.

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YÜZ YÜZE DEĞERLENDİRECEĞİZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yaptığımız ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde... Burada Amerika'nın etkinliği var mı, var. Üstelik de Amerika 32, 33 bin tır buraya ne yazık ki araç, gereç, silah, mühimmat vesaire gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Nitekim akşam telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık.

TERÖRİSTLER HENÜZ ÇIKMIŞ DEĞİL

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan malum YPG/PYD, DEAŞ, PKK bütün bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat içerisinde onların ağırlıklı kontrolünde olan bölgelerde rejim güçleriyle beraber, ne yazık ki 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil."

Bağdadi'nin eşi geri gönderme merkezinde

Erdoğan, Bağdadi'nin yakalanan aile üyelerine ilişkin bir soruya, "Bağdadi’nin tüm yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşmenin veya ülkemizde gelip bulunmanın gayreti içerisinde. İşte en son biliyorsunuz Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz tabii bu yakaladıklarımızı yakaladıktan sonra kendi geri gönderme merkezlerimize alıyoruz ve bu geri gönderme merkezlerinde tabii duracaklar. Ondan sonra bizim Adalet Bakanlığımız bu konuda ne karar verecek bunu göreceğiz. Biliyorsunuz bir eşinin aynı şekilde yine yaklaşık 1-1,5 yıldır o da elimizdeydi. O elimizde olan eşinin de yine aynı şekilde bu süreçte yeri olacak. Fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti, şimdi sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Tabii yani Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet kesp ediyor. Tabii bu sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor, bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim" karşılığını verdi.

Mutabakattan geri dönmeyiz

Rusya ile imzalanan mutabakata ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, mutabakatın gereği neyse bunu Türkiye olarak sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, "Biz bu mutabakattan geri adım atmayız. Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Bu görüşmelerden sonra da tabii ki ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi sayın Trump'la da bir değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Artık biz önümüzdeki harekat tablosunu adeta ülkemizin haritası neyse o şekilde bilir hale geldik ve nerde ne var bunu bilir hale geldik. Dolayısıyla da çalışmalarımızı gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek siyasi noktada bakanlıklarımız, hepimiz tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve buna göre de attığımız, atacağımız adımları da belirliyoruz" dedi.

Teröristle görüşme affedilmez

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi'nin terasından Erdoğan'a Tuna Nehri'ni ve Budapeşte'deki bazı simgesel yapıları gösterdi.

Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Erdoğan, mevkidaşı Janos Ader ile biraraya geldi. Daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşen ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılan Erdoğan, Orban ile basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, NATO üyesi bazı ülkelerin terör örgütleriyle beraber olduğunu belirterek, “Bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz. NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir” dedi. DEAŞ’a karşı mücadelede destek verilmediğini ifade eden Erdoğan, “En son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır” diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele alacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Terörün ve teröristin iyisi, ‘benimki seninki’ anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz. Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir.”

OYNAT 00:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macar Başbakan Orban'dan asker selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinde kabul ettiği Macaristan Başbakanı Orban ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuyla ilgili gösterdiği asker selamına Başbakan Orban yine asker selamıyla karşılık verdi.



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