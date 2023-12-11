81 ilde aranan şahıslara yönelik 'Çember' operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Çember-8 Operasyonları'nda” 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Çember-8 Operasyonları” hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen ‘ÇEMBER-8 Operasyonları'nda' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
📌 0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,
📌 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,
📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı
📌 Hırsızlıktan 536 şahıs,
📌 Dolandırıcılıktan 257 şahıs,
📌 Yağmadan 101 şahıs,
📌 Adam Öldürmeden 55 şahıs,
📌 Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.
İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.