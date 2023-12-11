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81 ilde aranan şahıslara yönelik 'Çember' operasyonu: 4 bin 951 firari yakalandı

Son dört gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-8 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:13 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 08:33 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aranan şahıslara yönelik 81 ilde Çember-8 operasyonları
Aranan şahıslara yönelik 81 ilde Çember-8 operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Çember-8 Operasyonları'nda” 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Çember-8 Operasyonları” hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “Son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen ‘ÇEMBER-8 Operasyonları'nda' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Yakalanan şahıslardan:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 4880 şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı



📌 Hırsızlıktan 536 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 257 şahıs,

📌 Yağmadan 101 şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 55 şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 55 şahıs başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4951 şahıs Çember-8 operasyonlarında yakalanmıştır.



İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çember-8" operasyonlarında bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

#ÇEMBER-8 Operasyonları
#Ali yerlikaya
#Firari şahıslara yönelik operasyon
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