90 bin ticari plakaya vergi muafiyeti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan torba kanunun en dikkat çeken düzenlemesi ticari plaka sahiplerine yönelik vergi istisnası oldu. Yasaya göre gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi, dolmuş, minibüs ve servis aracı işletmecilerinin sahip oldukları ticari plakaların devrinden doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Ticari plaka devir işlemleri ayrıca Katma Değer Vergisi'nden de muaf olacak.

Yaklaşık 90 bin ticari plaka sahibini kapsayan düzenleme, özellikle büyükşehirlerde milyonlarca liraya ulaşan ticari plaka piyasasında önemli bir mali avantaj sağlayacak. Mali etki hesaplamalarına göre devletin uzun vadede en az 25 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçeceği değerlendiriliyor.

TAKSİLERDE DİJİTAL HASILAT DÖNEMİ

Kanunla ticari taksilerde kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla yeni nesil "taksi mali cihaz" uygulaması getirildi. Taksi işletmecileri, yolcu taşımacılığından elde ettikleri tüm hasılatı bu cihazlar üzerinden kayıt altına alacak. Nakit ve kartlı ödemeler dahil tüm gelirler elektronik ortamda izlenecek. Hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçmek isteyen taksiciler talepte bulunabilecek. Sisteme giren mükellefler, mali cihazlar tarafından tespit edilen hasılat üzerinden vergilendirilecek ve bu uygulamadan en fazla üç yıl yararlanabilecek.

POLİSLERE YENİ GÖREV İMKÂNI

Torba kanunla Emniyet Teşkilatı'na ilişkin önemli bir düzenleme de yapıldı. Polis okullarına girişte sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen ancak mahkeme kararıyla eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan, daha sonra yine sağlık raporları nedeniyle memuriyetten çıkarılan personel, altı ay içinde başvurması halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki uygun kadrolara atanabilecek. Ayrıca Emniyet Teşkilatı'nda amir rütbelerine ilişkin kadro oranları yeniden belirlendi. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'nin görev ve yetkileri de yeniden düzenlenerek yöneticilik eğitimleri, rütbe terfi sınavları ve yabancı ülke kolluk personeline yönelik eğitim faaliyetleri yasal zemine kavuşturuldu.

BİK'İN YAPTIRIM YETKİSİ GENİŞLEDİ

Kanunla Basın İlan Kurumu'nun internet haber siteleri üzerindeki yaptırım yetkisi artırıldı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete, dergi ve internet haber siteleri, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 1 ila 10 gün arasında resmi ilan ve reklam kesme cezasıyla karşı karşıya kalacak. Aynı ihlalin tekrarı halinde ceza süresi 25 güne kadar çıkabilecek.

E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile bazı şirket ve araç sahipleri için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi.

DEPREM BÖLGESİNE KDV DESTEĞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen konut projelerine yönelik KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Petrol piyasasında sahte belge ve mali usulsüzlüklerle mücadele amacıyla da yeni hükümler getirildi. Vergi incelemesine konu edilen akaryakıt tesislerine yeni lisans verilmesi geçici olarak durdurulabilecek, mahkûmiyet halinde ise lisans doğrudan iptal edilecek.



