AB tavrını gözden geçirsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine ABD’ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Trump ile gündemimizdeki tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir şekilde görüşeceğiz. FETÖ terör örgütü meselesi de yine ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya’daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

TUTUŞMA SÜRECİ BAŞLADI

İkili ilişkilerin yanı sıra özellikle Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliği üzerinde duracağız. Bildiğiniz gibi DEAŞ’lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük bundan sonra da onlar düşünsün, ne yapacaklarının kararını versinler.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra onlar düşünsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi DEAŞ'lıların iadesiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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BELGELERİYLE TAKDİM EDECEĞİZ

Kendilerine, Amerika’nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye’mizde yaptığı bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıkalamada, YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı terörist hakkında 'Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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AB’Lİ YENİ SİYASETÇİLER CAHİL

(AB’NİN YAPTIRIM KARARI) Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği’nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hala çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar. Türkiye’nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var.

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VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTMADINIZ

‘Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız’ diyorlar. Zaten siz bize 1959’dan, 1963’ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. ‘Aldık, alacağız’ diye sürekli Türkiye’yi oyaladınız. Türkiye’ye karşı hiçbir zaman verdiğiniz sözleri tutmadınız. Ey Avrupa Birliği şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz.

TAKINDIĞINIZ TAVRI GÖZDEN GEÇİRİN

Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye’ye gelip de Kıbrıs’taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.

Terör örgütleri hala bölgede

Bir basın mensubunun, Soçi mutabakatı kapsamındaki bölgelerden YPG’lilerin çekilmemesine ilişkin sorusuna karşılık Erdoğan, terör örgütlerinin bu bölgeden çekildiğini söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, “Hala terör örgütleri burada. Dün Kamışlı’da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri ortada. Ondan önceki günlerde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç’ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, terör örgütleri Münbiç’te de ne yazık ki var. Aynı şekilde kısmen Tel Abyad’da da bunlara rastlıyoruz. Aynı şekilde bunlar Tel Rıfat’ta da var. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Sayın Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkanı bulacağız. Çünkü İdlib’de de benzer bazı sıkıntılar hala yaşanmaya devam ediyor” dedi. Erdoğan, “Hepsinden öte burada biz Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttüğümüz samimi çalışmayı, bunda sonra da kararlı bir şekilde yürütmek istiyoruz” diye konuştu.

Londra’da hepsini yüzlerine anlatacağım

İngiltere’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’ni işaret eden Erdoğan, “NATO Paktı içinde yer alan ülkeler olarak NATO’nun buraya şu ana kadar eğilmediği bu süreci gözden geçirmesi lazım, artık eğilmesi lazım. İşte onun için 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’deki Liderler Zirvesi’ni çok önemsiyorum. Liderler Zirvesi’nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO ne iş yapıyor? Bu 5. madde ne işe yarar? Bunların hepsini orada gündeme getireceğiz. Orada bütün NATO ülkelerine ki bu NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu da biliyorsunuz AB üyesi ülkelerdir. Hepsini orada, bunları, bütün belgeleriyle ortaya koyacağız. Eğer NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyor, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Böyle bir saldırı karşısında, terörle mücadele karşısında Türkiye’yi yalnız bırakacaksınız. Bunların hepsini Londra’da da gündeme getireceğiz” dedi.

OYNAT 01:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi NATO'ya tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak, NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım. 3-4 Aralık'taki İngiltere'deki liderler zirvesini çok önemsiyorum. Orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra'da dile getireceğiz.' diye konuştu BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

DEAŞ’lıları göndermeyi sürdüreceğiz

DEAŞ’lıların iadesine ilişkin bir soruya da Erdoğan, “Orada sınırda kalmış kalmamış artık onlar bizi çok da ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir. Onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız” yanıtını verdi.