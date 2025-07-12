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ABD Başkanı Trump'tan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine 'tam yetki'

ABD Başkanı Trump'tan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine 'tam yetki'

12:2112/07/2025, Cumartesi
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), saldırı durumunda kendilerini koruyabilmeleri için "tam yetki" verildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), saldırı durumunda kendilerini koruyabilmeleri için "tam yetki" verildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), saldırı durumunda kendilerini koruyabilmeleri için "tam yetki" verildiğini açıkladı. Trump dün beraberinde eşi Melania Trump ile, Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı dilemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE), saldırı durumunda kendilerini koruyabilmeleri için "tam yetki" verildiğini açıkladı.


Trump, sel felaketinden etkilenen Texas'a ziyaretinin ardından Truth Social'dan açıklama yaptı.


"Haydut" olarak adlandırdığı kişilerin ICE araçlarına taş attığına şahit olduğunu belirten Trump, "Bu yepyeni araçlara çok büyük zararlar verildi." ifadesini kullandı.


Böyle bir saldırıya maruz kalan kolluk kuvvetlerinin derhal araçlarından inerek şüphelileri gözaltına alması gerektiğini belirten Trump, "Halkı korudukları gibi kendilerini de koruyabilmeleri için ICE'ye tam yetki veriyorum." açıklamasında bulundu.


Güvenlik yetkililerini taşıyan araçların bir daha saldırıya uğradığını "asla" görmek istemediğini kaydeden Trump, kolluk kuvvetlerine "tutuklama ve hapsetme" yetkisinin verildiğini duyurdu.


Trump dün beraberinde eşi Melania Trump ile, Texas'ta 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşerek başsağlığı dilemişti.



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