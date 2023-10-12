|
Gündem

ABD'den Mısır'a sürgüne onay

İşgalci güç İsrail'in insanlık dışı abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu, 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'deki Filistinlileri Mısır'a sürme planına ABD'de Joe Biden yönetiminden tam destek geldi. Amerikan NBC internet sitesinin haberine göre Biden yönetiminin sözde "insani gerekçelerle" sivillerin Gazze'den "güvenli" çıkışını sağlayacak bir plan üzerinde diğer ülkelerle koordinasyon sağladığı belirtildi.

Dış Haberler
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Joe Biden.

Joe Biden.

Biden planı çerçevesinde Filistinli siviller ve Gazze'deki Amerikalılar, Mısır'a giden güney koridoru üzerinden savaş bölgesinden çıkarılmaları hedefleniyor. Halihazırda işgal altındaki Filistin'deki farklı bölgelerden Gazze'ye sürgün edilen mülteciler eğer plan hayata geçerse bir kez daha ama bu sefer toprakları dışında mülteci durumuna düşmüş olacaklar. Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran işgalci gücün yetkilileri, bölgede yaşayan halka yaşadıkları yerleri terketmeleri tehdidinden bulundu. Son 6 günde Gazze nüfusunun yaklaşık 10'da 1'i ağır bombardıman nedeniyle abluka altındaki bölgede yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Sivil nüfusa karşı adeta terör uygulayan işgalci gücün niyetinin bölgedeki nüfusun önemli bir kısmını Mısır'a yönlendirmek ve Gazze'yi insansızlaştırmak olduğu yerel kaynaklar tarafından da değerlendiriliyor. Gazzelilerin ise yaşadıkları alandan çıkma şanslarının olmadığı biliniyor.

ABD uçak gemisi Akdeniz’de

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’e destek için Doğu Akdeniz’e yönlendirilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını açıkladı. Austin, “ABD’nin bölgedeki savaş uçakları filosunu da genişlettik. ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde ilave askeri unsurları konuşlandırmaya hazırdır” dedi.



#ABD
#Joe Biden
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri