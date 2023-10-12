ABD'den Mısır'a sürgüne onay

Biden planı çerçevesinde Filistinli siviller ve Gazze'deki Amerikalılar, Mısır'a giden güney koridoru üzerinden savaş bölgesinden çıkarılmaları hedefleniyor. Halihazırda işgal altındaki Filistin'deki farklı bölgelerden Gazze'ye sürgün edilen mülteciler eğer plan hayata geçerse bir kez daha ama bu sefer toprakları dışında mülteci durumuna düşmüş olacaklar. Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin vuran işgalci gücün yetkilileri, bölgede yaşayan halka yaşadıkları yerleri terketmeleri tehdidinden bulundu. Son 6 günde Gazze nüfusunun yaklaşık 10'da 1'i ağır bombardıman nedeniyle abluka altındaki bölgede yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Sivil nüfusa karşı adeta terör uygulayan işgalci gücün niyetinin bölgedeki nüfusun önemli bir kısmını Mısır'a yönlendirmek ve Gazze'yi insansızlaştırmak olduğu yerel kaynaklar tarafından da değerlendiriliyor. Gazzelilerin ise yaşadıkları alandan çıkma şanslarının olmadığı biliniyor.