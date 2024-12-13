Açılan yeni sayfa umut oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye'de yeni bir dönem başladığını dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Suriye’de açılan bu yeni sayfa yeni umutları da beraberinde getirdi. Burada temel bir yaklaşımımız var. O da Suriye'nin birliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün korunması. Suriye'de kapsayıcı bir yaklaşımla üniter yapısının korunduğu, etnik, dini, mezhebi bütün unsurların barış içerisinde bir arada yaşayacağı bir toplumsal yapının tesis edildiği ortam olmalı. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Oluşan, oluşma ihtimali olan boşluklardan terör örgütlerinin yararlanmaması için elbette elimizdeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz.”