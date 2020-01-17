Gündem Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak
İSTANBUL

Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak

Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak

Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.
Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

Ruam hastalığı sonrası karantinanın uygulandığı ve faytonların çalışmalarının durdurulduğu Adalar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştırma kararı almıştı.

Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, alınan kararı değerlendirdi ve elektrikli ulaşımın nasıl yapılacağını anlattı.

Adalarda fayton tarih oluyor: Her aileden bir kişi İBB'de işe alınacak
GÜNDEM
Adalarda fayton tarih oluyor: Her aileden bir kişi İBB'de işe alınacak

"Faytonlar birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlarda ruam hastalığının tespiti sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirirken şunları söyledi:

"Aralık ayının ortasıydı galiba ilçe tarım ve kaymakamlıktan atlardaki hastalıkla ilgili bilgilendirme geldi. Hasta olan at sayısının çok fazla olduğu bilgisi geldi. Bu nedenle 3 ay süreyle faytonların durdurulması kararı çıktı. Valilikle bir toplantı yaptık. Onların bakış açıları 3 ay içinde bir tane bile şüpheli at görülürse 3 ay daha uzatılacak şeklindeydi. Buraya bakınca, bunlar geleneksel bir sektör.

Birkaç eylem dışında hiç durdurulmamış. Bu ilk kez yaşanan bir şey. İki türlü durum ortaya çıkıyor. Birincisi atların sağlığıyla ilgili durum, ikincisi onlardan para kazanan sektördekilerin geçimleri. Geriye dönüp baktığımızda bizim faytonu ulaşım aracı olmaktan çıkarmak gibi bir çalışmamız vardı. Faytonların ne kadar alınıp, satıldığına baktık. Karar verdiğimiz rakam bunun üzerinde bir rakam. Ayrıca faytoncular için neler yapabileceğimizi de konuşuyoruz."

Büyükada’daki karantina ahırları görüntülendi: Atların sağlığı yerinde değil
GÜNDEM
Büyükada’daki karantina ahırları görüntülendi: Atların sağlığı yerinde değil

"Atların tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz"

  • "Büyükşehir belediyesinin bu konudaki görüşü net" diyen Erdem Gül, atların Adalar'dan gönderildikten sonra elektrikli ulaşım sistemine geçileceğini belirterek, "Büyükşehir işletecek. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Esenler'de işlettiği gibi ulaşım sistemi nasıl işliyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde, onun faaliyeti olarak devam edecek. Oluşacak yeni istihdam imkanı varsa adadaki insanların tercih edilmesi akla yatkındır. Önce ödemeler yapılıp, atların da çok uzamadan tahliye edilmesinin ardından yeni sisteme geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"Araçlar 14-15 kişilik olabilir"

Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Erdem Gül, "İki türlü bir şey var. Daha sahada onu henüz görmedik. Mutabakat açısından söylüyorum. Birincisi elektrikli araçlar olacak. Toplu taşıma araçları 14- 15 kişilik olabilir. Sayıları 20 tane olabilir. Sayı olarak kesin değil. İkincisi de daha az yolcu alan tur araçları olacak. İki türlü araç var. Yazı kurtarmamız lazım. Yaz önemli çünkü. Bu sene tam anlamıyla yapamasak bile deneme senesi olur. Gelecek yaza daha uygun olacak, diye öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akülü araçların toplatılacağını belirten Erdem Gül, "Adada gezdiğiniz zaman her yerde görüyorsunuz, bir kere onları toplayacağız. Onlar yani özel araçlar artık olmayacak. Araç yükünden kurtulmuş olacağız. Bana sorarsanız Ada dediğimiz yer yaya, yürüme bölgesidir. Ama yaşlı ve hastalarımız var. Yürümek istemeyenler var. Bunlar için bir araç gerekiyor" dedi.

Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
FOTOĞRAF 16
Title
Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı.
Title
Neden kazıldığı henüz bilinmeyen iki dev çukur havadan görüntülendi.
Title
Öte yandan Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
Title
Büyükada’da ormanlık alanda birkaç gün önce iki dev çukur kazıldı.
Title
Dev çukurlar Ada sakinlerinde merak uyandırdı. Çukurların ise neden kazıldığı henüz öğrenilemedi.
Title
Öte yandan, Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığına rastlandığı, ve hastalık taşıyan atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar drone ile havadan görüntülendi.
Title
Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Title
Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi.
Title
Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı.
Title
Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü.
Title
Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.


"Adada atı tamamen yasaklıyoruz bakış açısında değiliz biz"

Faytoncularla yapılan görüşmeleri de değerlendiren Erdem Gül, "Bir işi birilerinin elinden aldığınız zaman, tek başına bir kere de böyle bir para ödemeniz hiçbir şekilde onlar için yeterli olmayabilir. Ben bunu anlıyorum. Ama belediye açısından bunun büyük bir mali yükü var. Bu noktada olası bir bütçe yapılarak denkleştirip böyle bir şeyle çıkıldı" ifadelerini kullandı.

Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Erdem Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda. Bizim burada İSPARK'ın ahırı var, orayla ilgili bir yıkım yok. Sembolik atlar meselesi için orası düşünülebilir. Adada atı tamamen yasaklıyoruz bakış açısında değiliz biz. Atına bakabilir, bakmayabilir. Başka bir proje geliştirebilir" şeklinde konuştu.

Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti: Plaka başına 300 bin lira ödenecek
GÜNDEM
Adalar'daki faytonlar İBB'ye geçti: Plaka başına 300 bin lira ödenecek
Yetki versinler biz bulalım

Yetki versinler biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.
14-15 kişilik elektrikli araçlar olacak

14-15 kişilik elektrikli araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.
Tehlike çanları

Tehlike çanları

Beydağ Barajı'nda kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek.

Tüketiciyi üzeni<br>biz de üzeriz

Tüketiciyi üzeni
biz de üzeriz

İntihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete büyük ceza.
Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya diplomasisi sürüyor: Dünyanın gözü Berlin'de olacak.
Bild ateş püskürdü

Bild ateş püskürdü

​"Merkel Erdoğan'a boyun eğdi, Yunanistan Libya masasında yok!".
185 liraya<br>deprem gezisi

185 liraya
deprem gezisi

Kuzey Anadolu Kırığı görülecek, manzara fotoğrafı çekilebilecek.
Kızının cesedi <br>ile 3 gün yaşadı

Kızının cesedi
ile 3 gün yaşadı

Kötü kokular nedeniyle komşular maske takarak durabildi.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​150 bin hayvan için soy kütüğü oluşturulacak.
Yüzde 20 zam talebi

Yüzde 20 zam talebi

Sessiz sedasız zam sonrası dikkat çeken gelişme.
Önce attı <br>sonra atıldı

Önce attı
sonra atıldı

​Emre Çolak'a gösterilen kırmızı kart şaşırttı.
8 sene sonra ilk kez<br> Cuma namazı kıldıracak

8 sene sonra ilk kez
Cuma namazı kıldıracak

Hamaney en son Arap Baharı zamanında Arapça hutbe vermişti.
Her aileden<br>bir kişi işe alınacak

Her aileden
bir kişi işe alınacak

Çok tartışılan fayton taşımacılığı tarih oluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.