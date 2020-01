Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak Adalar Belediye Başkanı Gül adalardaki yeni sistemi anlattı: 14-15 kişilik elektrikli araçlar çalışacak Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlar gönderildikten sonra yeni sisteme geçileceğini, elektrikli araçların 14-15 kişilik olmasının planlandığını ifade etti. Atların tahliyesi sonrası özel bir yere alınacağını belirten Gül, atlarını vermek istemeyen at sahiplerinin bakıma devam edebileceğini belirterek, "Atlar özel bir yere alınacaklar. Kaçak ahırlar yıkılacak bu durumda" diye konuştu.

Haber Merkezi 17 Ocak 2020, 12:50 Son Güncelleme: 17 Ocak 2020, 12:57 DHA