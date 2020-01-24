Adalarda silah yasak!

Burada yaptığı konuşmada Akar, Yunanistan’a önemli uyarılarda bulundu. Atina’nın karşılıklı anlaşmaları hiçe sayarak Ege’deki adaları silahlandırdığını kaydeden Akar, şunları söyledi: “Ege’de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekeni yaptık. Muhataplarımızla temaslarımızda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz. Bir diğer husus da Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın durumudur. Gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan’dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara uygun davranmasını bekliyoruz.”

KIBRIS’IN HAKKINI KORURUZ

Türkiye’nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türklerinin haklarını da sonuna dek koruyacağını kaydeden Akar, “Kıbrıs meselesi milli meselemiz. Orada yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını hukukunu korumayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin yaşama şansı yoktur. Türkiye olarak orada herhangi bir oldu-bittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” diye konuştu.

REKLAM

Bağış karşılığı uzlaştı

Milli Savunma Bakanı Akar, 12 Haziran 2018’de BİMER’e gönderdiği mesajda kendisine tehdit içerikli sözler sarf eden C.U. isimli vatandaşla, Mehmetçik Vakfı’na bin lira bağış yapması karşılığında uzlaştı. “Size bedel ödeteceğim” şeklinde tehdit aldığı C.U.’dan avukatı aracılığıyla yazılı olarak özür talep eden ve C.U.’nun Mehmetçik Vakfı’na bin lira bağış yapmasını isteyen Akar, davalının bu şartları kabul etmesiyle birlikte muhatabıyla uzlaştı. Böylece 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören ‘basit tehdit’ suçuna konu soruşturma dosyası kapandı.

Roketsan olmazsa olmaz

‘Olmazsa olmaz kuruluşlardan biri’ olarak nitelendirdiği Roketsan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Akar, gelişen harp araç ve gereçleriyle TSK’nin etkin, caydırıcı ve saygın özelliğinin daha da arttığını belirtti.