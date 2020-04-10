Adalet Akademisi derslere başlıyor: 240 adaya uzaktan eğitim verilecek

Teknik donanım ihtiyaçları giderilerek stüdyo oluşturuldu. Konunun uzmanı personelle eğitim kadrosu kamera karşısına geçti. İnternet üzerinden ‘Eğitim Platformu’ oluşturuldu.

240 ADAYA UZAKTAN EĞİTİM

Uzaktan eğitim kapsamında, bazı dersler online bazı dersler ise video kaydı şeklinde olacak. Bu kapsamda, video çekimlerine ilişkin hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, hakim ve savcı adayları 13 Nisan pazartesi günü uzaktan eğitime başlayacak. 7 sınıftan oluşan 240 hakim ve savcı adayının uzaktan eğitim alacak. Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, “Güven veren adalet için etkin eğitim” anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Dijital eğitim platformu geliştirmek, ihtiyaç duyulan konularda bu dijital platform aracılığıyla çevrim içi ve çevrim dışı uzaktan eğitim organizasyonları düzenlemek hedeflerimiz doğrultusunda Uzaktan Eğitim Merkezi’ni kurduk” diye konuştu.