Adalet Bakan'ı Tunç'u kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan eksiklikler için Türkiye ile ortak çalışma vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesindeki adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getirerek "KKTC'yi her boyutuyla daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaları sürdürmek en büyük temenni ve dileğimizdir." dedi.

Tatar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

"Bu acıyı birlikte yaşadık"

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'daki İsias Otel'de KKTC'li öğrencilerin hayatını kaybetmesinin "yürekleri parçaladığını" belirtti.

Konuya ilişkin davada adaletin tecellisi için gerekenlerin yapıldığını söyleyen Tatar, Türk adaletine güvenin tam olduğunu, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun davayla ilgili tüm süreçlerde yol gösterdiğini dile getirerek davada doğru kararların verilmesiyle vicdanların rahatlayacağını aktardı.

KKTC'nin Türkiye ile birlikte varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, "Bu acıyı birlikte yaşadık. Sizlerin acısı bizlerin de acısı, bizlerin acısı sizlerin acısı." dedi.

Tatar, "'Şampiyon Meleklerin', insanlarımızın her zaman adını yaşatmak, bize düşen görev budur. Bu halkımızın bir beklentisidir. 6 Şubat her zaman anılacaktır, öyle bir acı içerisindeyiz. Sizlere ve hükûmetinize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası kamuoyundaki 'iki devletli çözüm' çağrıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman KKTC'ye destek olduğunu hatırlatan Tatar, Erdoğan'ın iki devletli çözüm konusunu çeşitli platformlarda ifade ettiğini söyledi.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üyeliğe değinerek Erdoğan'ın her platformda izolasyonların kaldırılması ve KKTC'nin bağımsızlığının tanınmasına yönelik çağrılarının zeminlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Adalet ve hukuk sistemindeki eksiklikler için Türkiye ile ortak çalışma vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Yunanistan temasları öncesi açıklamalarında, Kıbrıs Adası'nda nihai çözüme ulaşılana kadar doğal kaynaklar ve enerji gibi konular da dahil çeşitli konularda işbirliği yapılabileceği mesajını verdiğini anımsattı.

Tatar, KKTC'yi güçlendirmek için her türlü düzenleme konusunda çalışmaların ve işbirliğinin süreceğini söyledi.

KKTC'deki adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getiren Tatar, "KKTC'yi her boyutuyla daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaları sürdürmek en büyük temenni ve dileğimizdir." dedi.







