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Tatar: KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Azerbaycan ile bağlarını her alanda geliştireceğini söyledi.

09:55 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Ersin Tatar

Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tanıtım Günü etkinliğine katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etmeden önce Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'a ilk defa gideceklerini belirterek, iki ülke arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

"KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız"

KKTC olarak dünya ile kurdukları ilişkilerde Rumların engellemeleri ile karşılaştıklarını hatırlatan Tatar,
"Azerbaycan ile bağlarımızı her alanda geliştireceğiz. Azerbaycan’la bağlarımızı eğitim, kültür ve ekonomik anlamda geliştirmeye gidiyoruz. KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız."
dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a aralarında iş insanları, turizmciler, üniversite temsilcileri ve yatırımcıların bulunduğu 200 kişilik bir heyetle gittiklerini kaydederek, ziyaretlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Basın toplantısının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve beraberlerindeki heyeti taşıyan uçak, Lefkoşa'dan Bakü'ye hareket etti.



#Azerbaycan
#Erzin Tatar
#Ünal Üstel
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
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