Tatar: KKTC bayrağını Azerbaycan'da dalgalandıracağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirdiğini, bunun sorumlusunun da BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olduğunu söyledi. Ertuğruloğlu, "BM Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirmiş bir örgüt, bunun sorumlusu da BM Güvenlik Konseyi, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi" açıklamasında bulundu.