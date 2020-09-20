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ESKİŞEHİR

​Adam sahte dava gerçek!

Adam sahte dava gerçek!

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi trajikomik bir davaya sahne oldu. Atatürk’e benzerliğini kazanç kapısı haline getiren Göksel Kaya’ya tepki gösteren Mustafa D. hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ten dava açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göksel Kaya
Göksel Kaya

Eskişehir asliye ceza mahkemesi eşine benzerine az rastlanır trajikomik bir davaya sahne oldu. Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken ve milli bayramlarda ortaya çıkarak Atatürk’e benzerliğini kazanç kapısı haline getiren Göksel Kaya’yı eleştiren bir vatandaş hakkında kamu davası açıldı. Bir dönem dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından da ticari amaçları için Atatürk’ü istismar etmekle eleştirilen Kaya’ya sosyal medya hesabından tepki gösteren M.D. isimli vatandaş davalık oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı M.D.’nin Göksel Kaya’yı eleştirmesini “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçu kapsamına sokarak komik bir şekilde kamu davası açtı.

KAMU DAVASI AÇILDI

D.M. sosyal paylaşım sitesi üzerinden, 25 Kasım 2019’da Göksel Kaya’nın Atatürk kimliği ile bir okulu ziyaret etmesini “Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı ne iş yapar? Bu palyaço hangi sıfatla okullara gidip çocukların beynine kendini kazıyor?” sözleri ile eleştirdi. D.M.’nin paylaşımımın savcılığa şikayet edilmesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna dayanarak, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla M.D. hakkında iddianame hazırlandı. Göksel Kaya’nın Atatürk’ü suiistimal etmesini eleştiren D.M. hakkında Atatürk’e hakaret bahanesiyle hakkında hazırlanan iddianamenin Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle trajikomik bir dava açılmış oldu. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti D.M. hakkında beraat kararı verdi. D.M.’nin avukatı, dava açılmasına bile şaşırdıklarını dile getirerek, “Şikayet üzerine savcılığın takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. D.M. Atatürk’e hakaret etmiyor. Atatürk’ü suiistimal eden Göksel Kaya’yı eleştiriyor. Dava açılması komik bir karardı. Sonuçta beraat kararı verildi” dedi.

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