Adana haberleri: İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: Ben düşman sahibi adamım İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: Ben düşman sahibi adamım Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” demesi polislere pes dedirtti.

Haber Merkezi 19 Kasım 2020, 09:58 Son Güncelleme: 19 Kasım 2020, 10:08 İHA