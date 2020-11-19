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Gündem İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma Ben düşman sahibi adamım
ADANA

Adana haberleri: İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: Ben düşman sahibi adamım

İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma: Ben düşman sahibi adamım

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceki uygulamada aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücünün “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” demesi polislere pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri araçlarda koyu renk cam filme izin vermiyor.
Polis ekipleri araçlarda koyu renk cam filme izin vermiyor.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.

  • Daha önce aracındaki cam filmi sökülen ve yeniden cam filmi ile yakalanan sürücü, “O zaman yanıma bir koruma verin. Her gün biri karşıma çıkıyor. Ben düşman sahibi adamım her gün biri çıkıyor kavga ediyorum” diyerek polisleri de şaşırttı.

İHA
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araçlara takılan koyu renk cam filme ve maskesiz sokakta gezmeye izin vermedi.

Ekipler koyu renk araç ön camına takılan cam filmin görüş mesafesini azaltarak kazaları arttırdığı için araç içini göstermeyen ön cam filmlerine izin vermezken, maske takmayan sürücüleri de affetmedi. Maske takmayan bir sürücü ise polisin kimlik istemesi üzerine defalarca özür diledi Artan vakaları hatırlatan polis memuru toplumu ve kendi sağlığını maskesiz tehlikeye sokan şahsa maske takmamaktan işlem yaptı.

Uygulamada kuralları eksizsiz uygulayan sürücüler polis ekiplerinden denetimlerin artmasını talep etti.

Cam filmi nasıl sökülür?
ÖZGÜN
Cam filmi nasıl sökülür?

Yargıtay’dan emsal 'cam filmi' kararı
OYNAT 00:00
Yargıtay’dan emsal 'cam filmi' kararı
Balıkesir'de otomobilinin camında bulunan siyah cam filmine ceza kesilen bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı. Cezanın iptali için açılan dava ilçe adliyesinde reddedilirken, Yargıtay tarafından, araç sürücüsünün görüşünü engelleyecek bir durum olmadığı gerekçesi, ceza iptal edildi.


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