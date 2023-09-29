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Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova Belediyelerine rüşvet operasyonu: 58 kişi gözaltına alındı

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Baskında 58 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koyarken, belediye binalarındaki aramalar devam ediyor. 

07:31 . 29/09/2023 Cuma
DHA
Polis ekipleri, binada arama çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, binada arama çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyeleri hakkında yürütülen ‘rüşvet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘imar yolsuzluğu’ soruşturması kapsamında 61 kişiyi tespit etti.


Ekipler şafak vakti düğmeye bastı

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, kişilerin adresleri ve belediye binalarına şafak vakti operasyon düzenledi.


58 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürleri ve çok sayıda belediye çalışanının da olduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adreslerde ve belediye binalarındaki aramaların sürdüğü bildirildi.



#Adana
#Seyhan Belediyesi
#Çukurova Belediyesi
#rüşvet
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