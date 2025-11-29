Yeni Şafak
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı

00:4429/11/2025, Cumartesi
AA
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi'nde Tülay A. idaresindeki 01 BDJ 530 plakalı otomobil ile Mehmet C. yönetimindeki 34 VT 3893 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Tülay A. ve yanındakiler Nazife C. ile Onur C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



#Adana
#Kozan
#TRAFİK KAZASI
