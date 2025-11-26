Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, daha önce örgüte yönelik operasyonda yakalanan bir zanlının ifadelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takiple örgütün "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.