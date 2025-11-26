Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 zanlı yakalandı

Adana'da DEAŞ operasyonu: 12 zanlı yakalandı

10:0826/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
DEAŞ’ın uyuyan hücresine operasyon
DEAŞ’ın uyuyan hücresine operasyon

Adana'da DEAŞ’ın “uyuyan hücre” yapılanmasına yönelik yürütülen 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 12 şüpheli, TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, daha önce örgüte yönelik operasyonda yakalanan bir zanlının ifadelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takiple örgütün "uyuyan hücre" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 12 şüphelinin kimliğini tespit etti.

TEM ve özel harekat ekipleri, şüphelilerin saklandığı merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Yabancı uyruklu şüphelilerden bazılarının daha önce Suriye'deki çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, terör örgütüne yönelik operasyon polis kamerasınca kaydedildi.






#"Uyuyan hücre"
#Adana
#gözaltı
#operasyon
#DEAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzmanında yenilenmiş telefon uyarısı: "Pimi çekilmiş el bombası gibidir"