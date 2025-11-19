Yeni Şafak
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde yöneticisi Mersin’de yakalandı

12:4919/11/2025, Çarşamba
IHA
MİT ve Emniyetten ortak operasyon.
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’ın sözde yönetim sorumlusu olduğu değerlendirilen şüpheli, MİT ve polisin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada,
"Operasyonda, örgütün sözde yönetim sorumlusu olduğu yönündeki bilgiler doğrultusunda A.A. isimli şüpheli şahıs yakalanmış ve tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklanmıştır"
ifadesi kullanıldı.


