‘Terörsüz Türkiye’ milli bir duruş

Komisyona bakanlığın bütçesini sunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleden asayişe, organize suçlardan göç politikasına kadar geniş bir alanda yürütülen çalışmalara dair de bilgi verdi. Terörün sadece cana değil, umutlara da kastettiğini vurgulayan Yerlikaya, “Bugün biz, o umudu yeniden yeşerten yeni bir dönemin, ‘Terörsüz Türkiye’ döneminin mücadelesini veriyoruz. Bu mücadele, partiler üstü bir milli duruştur. Süreç kararlılıkla yürütülüyor. Bu süreç yalnızca bir güvenlik projesi değil, bir medeniyet ve kardeşlik hedefidir” dedi.

85 TERÖRİST TESLİM OLDU

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde sahadaki rakamları da paylaşan Yerlikaya, bu yılın ilk on ayında 14’ü büyük çaplı olmak üzere 91 arazi taraması yapıldığını, 303 mağaranın kontrol edildiğini, 3 ton 162 kilogram patlayıcı madde, 381 silah ele geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, aynı dönem içerisinde 85 örgüt mensubunun teslim olduğunu bildirdi. Yerlikaya, yılın ilk on ayında FETÖ, DEAŞ ve sol örgütlere yönelik operasyonlarda toplam tutuklama sayısının FETÖ’de bin 395, DEAŞ’ta 662, diğer örgütlerde 228 olduğunu bildirdi.

552 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütleriyle yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "552 örgütü çökerttik. 6 bin 788 örgüt üyesi tutuklandı. Bu yapılara ait 76 milyar lira değerinde malvarlığına el konuldu" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, "Bu yılın ilk 10 ayında 305'i kırmızı bülten, 90'ı kırmızı difüzyonla aranan olmak üzere 395 yabancı şahıs ülkemizde yakalanmıştır. Kırmızı bültenle aranan 279 şahsın ülkemize iadesi sağlanmıştır. Ayrıca tespit edilen bi 35 şahıs hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştır" diye konuştu.







