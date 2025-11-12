Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun toplantısı acı kaza sonrası ertelendi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonunun perşembe günü yapacağı 17'nci toplantısı, 20 askerin şehit olduğu TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle ertelendi.
Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
bu hafta toplanmayacak.
13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle yapılmayacak.
Açıklama geldi
Açıklama geldi
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."
denildi.
İmralı konusu gündemde
İmralı konusu gündemde
Komisyonun 17. toplantısının geçen hafta yapılması bekleniyordu. İmralı'ya heyet gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin görüşmelerin yapılması beklenen toplantı, teknik gerekçelerle bu haftaya ertelenmişti.
#Terörsüz Türkiye
#komisyon
#tbmm