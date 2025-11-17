PKK bir bölgeden daha çekildi: Risk tamamen ortadan kalktı

Terör örgütü PKK Zap kampından çekildi
Terörsüz Türkiye yolunda emin adımlar atılırken daha önce silah yakan terör örgütü PKK'dan yeni bir açıklama geldi. Terör örgütü bir bölgeden daha çekildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK, Hakkari sınırında bulunan Zap bölgesini boşaltıyor.
PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampında çekildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada,
’’16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır"
denildi.
Terör örgütü PKK daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurmuştu.
TSK imha etmişti
Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun süredir sürdürdüğü operasyonlar ve Pençe Harekâtlarıyla bölgeyi terörden temizlemiş, mağaralar ve tüneller imha edilmişti.
