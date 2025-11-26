Yeni Şafak
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

09:1526/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
IHA
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



