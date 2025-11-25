Mersin’de rüşvet operasyonu: 6’sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında gümrükte görev yapan bazı personellerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenledikleri belirlendi. Ekiplerin titiz ve takipli çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından oluşan rüşvet ağında yer alanlar tek tek tespit edildi. Belirlenen 2’si iş yeri 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda gümrüğe ait mühür ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktı.