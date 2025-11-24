Altın bürokratın 20 yıllık banka hesapları incelenecek

DHMİ'nin eski yöneticisi Cemil Acar yolsuzluktan tutuklandı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında üçüncü duruşması görüldü. Duruşma sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Acar’ın 20 yıllık banka hesap hareketlerinin geriye dönük incelenmesine karar verdi. Sanığın, kripto işlemleri ve kitap gelirleri nedeniyle hesaplarındaki blokelerin kaldırılması talebi ise mahkemece reddedildi.
Ankara 89. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Cemil Acar, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Eski eşi Çağla Acar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakimin gönderilen belgeleri okumasının ardından sanık savunmaları ve tanık ifadeleri dinlendi.
Söz hakkı verilen Acar, kendisine ait kitap ve kripto varlıklarından elde ettiği geliri kullanabilmek maksadıyla banka hesapları üzerindeki blokelerin kaldırılmasını talep etti.
Soruşturma sürecinde ve iddianamesi kabul edildikten sonra Acar hakkında basında yer alan haberler nedeniyle Acar ve avukatları, duruşmaların kayda alınarak çözümlenmesini talep etti. Talep mahkemece kabul edildi.
OĞUL ÜZERİNE AÇILAN HESAPLAR İNCELENECEK
Ankara Sıhhiye Adliyesinde görülen duruşma neticesinde sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı. Davanın önceki duruşmasında, Mehmet Cemil Acar’ın eski eşi Çağla Acar’ın avukatı Harun Batu Duran dikkat çeken bir iddia ortaya atmış, Mehmet Cemil Acar’ın “vefat eden çocuğu üzerine şirket kurup işlettiğini” söylemişti. Mahkeme, sanık Acar’ın oğlu adına açılmış banka hesaplarının dökümlerinin incelenmesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına hükmedildi. Ayrıca yurt dışında tedavi görmüş olan oğlunun hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bilgilerin temini amacıyla Sağlık Bakanlığı’na müzekkere gönderilmesine karar verildi.
Mahkeme heyeti, Acar’ın mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verdi. Ali Kıdık’ın “tanık” sıfatıyla ifade verme talebi ise mahkemece reddedildi. Mahkeme, mevcut delil durumunu dikkate alarak Acar’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Acar’ın eski eşi Çağla Acar’ın yurt dışına çıkış yasağının sürmesine, ancak uygulanan adli kontrol yükümlülüğünün kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 15 Aralık saat 14.00’e ertelendi.
Kasasından 26 kilo altın çıkmıştı
Acar hakkında açılan dava, evinde yapılan aramada bulunan yüklü miktardaki nakit ve altınla gündeme gelmişti. Operasyon sırasında Acar’a ait bir kasada 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 121 bin Euro bulunmuştu. Soruşturma sürecinde bürokratken çok sayıda gayrimenkul edindiği de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tespit edilmişti.
