Altın bürokratın 20 yıllık banka hesapları incelenecek

Ankara Sıhhiye Adliyesinde görülen duruşma neticesinde sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı. Davanın önceki duruşmasında, Mehmet Cemil Acar’ın eski eşi Çağla Acar’ın avukatı Harun Batu Duran dikkat çeken bir iddia ortaya atmış, Mehmet Cemil Acar’ın “vefat eden çocuğu üzerine şirket kurup işlettiğini” söylemişti. Mahkeme, sanık Acar’ın oğlu adına açılmış banka hesaplarının dökümlerinin incelenmesi için ilgili bankaya müzekkere yazılmasına hükmedildi. Ayrıca yurt dışında tedavi görmüş olan oğlunun hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bilgilerin temini amacıyla Sağlık Bakanlığı’na müzekkere gönderilmesine karar verildi.