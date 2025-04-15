Danışmanlığında servetine servet katmış

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın tutuklanmasına sebep olan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylara Yeni Şafak ulaştı. Adli kaynaklara göre Acar, soruşturmanın başlamasından kısa bir süre sonra, 28 Kasım 2024’te kendi talebiyle emekli oldu. Acar’ın görevde bulunduğu süre zarfında edindiği servetin büyüklüğü ve kurum içindeki etkisi soruşturmanın boyutunu genişletti. Özellikle DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in danışmanlığı sırasında artan etkisi, soruşturmanın üst yönetim kademelerine kadar uzanabileceği iddialarını beraberinde getirdi.





AKÇELİ İŞLERİYLE TANINIYORDU

Kurum içindeki tanık beyanlarına göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (SHGM) uzun yıllar görev yapan Acar’ın, Keskin’in DHMİ Genel Müdürlüğü görevine getirilmesinin ardından kurum içinde hızlı bir yükseliş kaydettiği, çeşitli atamalarda söz sahibi olduğu ifade ediliyor. Acar’ın az zamanda elde ettiği yüksek gelir düzeyi çevresinde ‘akçeli işleriyle tanınan bürokrat’ şeklinde anılmasına yol açtığı öğrenildi.





KRİPTO VARLIĞI İNCELENİYOR

Acar’a ait olduğu belirlenen taşınmazlara el konuldu. Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan iki lüks villa bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca bankalardaki hesap hareketlerine ilişkin araştırmaların sürdüğü, diğer finans kuruluşlarında da inceleme başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Acar’ın yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlıkları ile olası soğuk cüzdanlarda tutulan dijital serveti de mercek altına alındı.





SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK

Adli süreç, yalnızca Acar’ın kişisel mal varlığı ile sınırlı kalmayacak. Soruşturmanın başlamasına sebep olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iç denetim birimleri tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, DHMİ içindeki daha geniş bir yapılanmaya işaret ediyor. Soruşturmanın kurumun farklı kademelerine de uzanabileceği ihtimali bulunuyor.



