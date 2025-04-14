DHMİ’nin eski yöneticisi yolsuzluktan tutuklandı

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bakanlık Teftiş Kurulu Acar’a yönelik soruşturma başlattı. Acar’a yönelik inceleme sonrası çeşitli bulgulara ulaşan Kurul, usulsüzlük ve torpil iddialarına ilişkin elde ettiği belgelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





ÖZEL KASADAN SERVET ÇIKTI

Konuyu değerlendiren başsavcılık, Cemil Acar hakkında “3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”na muhalefetten soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir banka şubesindeki Acar’a ait özel kasada, yüksek meblağda döviz ve külçe altın bulundu. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Acar’a ait diğer bankalarda da arama işlemleri yapılacak. Ayrıca Acar’ın dijital materyallere de el koularak inceleme başlatıldığı öğrenildi.





KKTC’DE GÖZALTI

Bakanlık müfettişlerinin başsavcılığa suç duyurusunun ardından adli süreç hız kazandı. Güvenlik güçleri Acar’ın yakalanması için harekete geçti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Acar, son olarak Kıbrıs’ta olduğu iddia edilmişti. Harekete geçen emniyet birimleri Acar’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil Acar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan diğer isimlerin de bulunması için soruşturma devam ediyor.



