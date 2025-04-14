Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DHMİ’nin eski yöneticisi yolsuzluktan tutuklandı

DHMİ’nin eski yöneticisi yolsuzluktan tutuklandı

Oğuzhan Ürüşan
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Cemil Acar
Mehmet Cemil Acar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar, “rüşvet ve yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklandı. Acar’ın bir banka şubesindeki özel kasasında yüksek meblağda döviz ve külçe altın bulundu. Acar’ın diğer bankalardaki varlığı araştırılıyor.

Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bakanlık Teftiş Kurulu Acar’a yönelik soruşturma başlattı. Acar’a yönelik inceleme sonrası çeşitli bulgulara ulaşan Kurul, usulsüzlük ve torpil iddialarına ilişkin elde ettiği belgelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


ÖZEL KASADAN SERVET ÇIKTI

Konuyu değerlendiren başsavcılık, Cemil Acar hakkında “3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”na muhalefetten soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir banka şubesindeki Acar’a ait özel kasada, yüksek meblağda döviz ve külçe altın bulundu. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Acar’a ait diğer bankalarda da arama işlemleri yapılacak. Ayrıca Acar’ın dijital materyallere de el koularak inceleme başlatıldığı öğrenildi.


KKTC’DE GÖZALTI

Bakanlık müfettişlerinin başsavcılığa suç duyurusunun ardından adli süreç hız kazandı. Güvenlik güçleri Acar’ın yakalanması için harekete geçti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Acar, son olarak Kıbrıs’ta olduğu iddia edilmişti. Harekete geçen emniyet birimleri Acar’ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemil Acar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan diğer isimlerin de bulunması için soruşturma devam ediyor.


#DHMİ
#yolsuzluk
#Mehmet Cemil Acar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEBBİS giriş ekranı ile öğretmen atamaları, e-okul işlemleri, ders programları, sınav sonuçları... Elektronik ortamda sorgulanmakta