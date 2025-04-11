İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 24 şirkete kayyum atandı

Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.