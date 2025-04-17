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Bankadaki kasadan 26 kilo altın çıktı

Bankadaki kasadan 26 kilo altın çıktı

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
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Mehmet Cemil Acar
Mehmet Cemil Acar

“Rüşvet ve yolsuzluk” suçlamasıyla tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın bir bankadaki özel kasasından 26 kilogram külçe altın çıktı. Kasada ayrıca 1 milyon 320 bin dolar ile 121 bin avro ele geçirildi. Sadece kasadaki varlıkların karşılığı 160 milyon lirayı buluyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski İşletme Dairesi Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında yürütülen “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na muhalefet” soruşturması kapsamında çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma derinleştirilirken, Acar adına kayıtlı bir banka kasasında yapılan aramada adeta bir servet ele geçirildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Acar’ın bankada bulunan özel kasasında 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar, 121 bin avro ele geçirildi. Ele geçirilen döviz ve altın varlıklarının bugünkü kurla karşılığının 160 milyon Türk Lirası'nı aştığı öğrenildi.


MASAK İLE ORTAK ÇALIŞMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Acar’ın yalnızca fiziki varlıkları değil, dijital varlıkları da mercek altına alındı. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto para hesapları ile olası “soğuk cüzdan”larda tutulan dijital varlıkların tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli çalışma yürütülüyor.


PARALAR HAZİNEYE AKTARILABİLİR

Acar hakkında yürütülen soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının mahkemece sabit görülmesi halinde ele geçirilen tüm menkul varlıkların kamu yararına devlet hazinesine aktarılması bekleniyor. Sürecin bu yönde ilerlemesi, benzeri soruşturmalar açısından da emsal teşkil edecek.


MAL KAÇIRMAK İÇİN Mİ BOŞANDI?

Soruşturmanın başlamasının ardından Acar’ın eşiyle muvazaalı şekilde boşandığı iddia ediliyor. Savcılık, bu boşanmanın mal varlığını kaçırma amaçlı olup olmadığını tespit edebilmek için hukuki süreç başlattı. Boşanma protokolü ve mal paylaşımı kayıtları incelemeye alındı.


AİLESİ DE MERCEK ALTINDA

Acar ailesinin 2 villası dışında da gayrimenkulleri olduğu öğrenildi. Başsavcılık, Acar ve ailesinin gelir-gider dengesini analiz etmek üzere bir bilirkişi görevlendirdi. Görevlendirilen uzman ekip, yıllara yayılmış mal edinim süreçlerini, banka hesap hareketlerini, aile bireylerinin gelir beyanlarını ve harcama kalemlerini detaylı biçimde inceleyecek.


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