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Adana'da kenevir yetiştirilen üç daireye operasyon: 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirildi

Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen 3 daireye yapılan operasyonda, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde

09:37 - 21/03/2024 الخميس
AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucular

Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir üretilen 3 daireye yapılan operasyonda 121 kök kenevir bitkisi ile bir miktar esrar ve kokain ele geçirildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.


Çalışmalarda merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen 3 apartman dairesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 iklimlendirme kabini, 4 havalandırma sistemi, led ışık sistemi, kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan malzeme, 1,5 kilogram kubar esrar, ekili halde 121 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kokain ele geçirildi.




#Adana
#Uyuşturucu
#Kenevir
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