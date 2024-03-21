İstanbul'un 218 noktasında asayiş uygulaması: 510 şüpheli yakalandı

İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli beş ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in, Muğla’da Çetin Çağlayan’ın, İzmir’de Harun Pehlivan’ın elebaşılığını yaptığı üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL'lik para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.