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Adana'da 'satmıyoruz, kullanıyoruz' diyen 2 torbacı tutuklandı

Adana'da 'satmıyoruz, kullanıyoruz' diyen 2 torbacı tutuklandı

10:314/06/2025, Çarşamba
IHA
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İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 torbacı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B. ile A.D.nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 116,98 gram metamfetamin, 7,88 gram bonzai ham maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen 2 şüphelinin ifadelerinde ‘Uyuşturucu madde satmıyoruz, kullanıyoruz" dediği öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.






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