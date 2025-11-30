Yeni Şafak
Adana'da sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı

Adana'da sokakta çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı

21:0230/11/2025, Pazar
IHA
Baba Abdurrahman B. adliyeye sevk edilecek
Baba Abdurrahman B. adliyeye sevk edilecek

Adana'da ara sokakta çocuğunu feci şekilde darbeden baba Abdurrahman B. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Baba, çocuğunu yanından ayrıldığı için darbettiğini öne sürdü.

Adana’da bir çocuğu tutup önce kafasını arabaya vuran, daha sonra da yere fırlatan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.


Olay merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Kasım gecesi bir kadın ve bir erkek yanlarında 3 çocukla ara sokağa girmiş, şahsın çocuklardan birini feci şekilde darbetmesi anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti. Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.’nin babası Abdurrahman B. (33) olduğunu belirledi. Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldı. Babanın ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öne sürüldü. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.



