FETÖ’nün emniyet yapılanmasında faaliyet gösteren firari hükümlü yakalandı

Yapılan çalışmada ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da saptanan Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenildi. Bu tespitlerle, saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı.