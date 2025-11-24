Yeni Şafak
FETÖ’nün emniyet yapılanmasında faaliyet gösteren firari hükümlü yakalandı

09:5324/11/2025, Pazartesi
DHA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana’da FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D. (35), saklandığı apartman dairesinde yakalandı. Hasan D.’nin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı.


Ekipler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Hasan D.’nin, Seyhan ilçesindeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti.


Yapılan çalışmada ‘Serkan’ kod adı kullanan Hasan D.’nin örgütün emniyet yapılanmasında faaliyet gösterdiği, Özel Harekat polislerinden sorumlu olduğu belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da saptanan Hasan D. hakkında 16 ifade verildiği öğrenildi. Bu tespitlerle, saklandığı adrese baskın yapan polis, Hasan D.’yi yakaladı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan D., önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.



