Trump imzaladı, Epstein dosyaları açılıyor: Kirli ağda FETÖ detayı ifşa oldu

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ağı ve şantaj sistemiyle infial yaratan, ardından hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasında yeni bir dönem başlıyor. "Müşteri listesinde kimler var?" sorusu gizemini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik bir adım geldi. Trump, Kongre'den geçen ve Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını sağlayan "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"nı imzaladığını duyurdu.









TRUMP: "HEDEFTE BEN DEĞİL, DEMOKRATLAR VAR"

Sosyal medya hesabından yasayı imzaladığını duyuran Trump, dosyalardan çıkacak bilgilerin kendisine zarar vereceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Olayın merkezinde eski ABD Başkanı Bill Clinton ve bazı Demokrat isimlerin olduğunu savunan Trump, şu ifadeleri kullandı:





"Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır. Çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım."





Trump ayrıca, Bill Clinton'ın, Epstein'in "Lolita Ekspresi" olarak bilinen özel uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia ederek, belgelerin açıklanmasıyla bu ilişkilerin ifşa olacağını öne sürdü.









FETÖ'NÜN 'EPSTEIN' TEMASI

Kongre'nin kamuoyuyla paylaştığı yeni belgeler, Türkiye'yi yakından ilgilendiren karanlık bir trafiği de gün yüzüne çıkardı. Belgelere göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece 3 hafta sonra Epstein ile temasa geçti.





Resmi e-posta kayıtlarına yansıyan bilgilere göre:





Avukat Weingarten, Epstein'a "yüksek öncelik" koduyla bir e-posta gönderdi.





Mesajda, Gülen'in Türkiye'ye iade edilme baskısının arttığı, hayatından endişe edildiği ve bu süreçte Epstein'ın "siyasi nüfuzundan" faydalanılmak istendiği belirtildi.





Yazışmalara FETÖ'nün ABD yapılanmasındaki kritik isimlerden Yüksel Alp Aslandoğan da eklendi.





Weingarten, ABD'li yetkililerden yardım istemeyi değerlendirdiklerini Epstein'a iletti.









DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER GEÇMİŞTİ?

En küçüğü 14 yaşında olan çocuklara istismar suçlamasıyla tutuklanan ve 10 Ağustos 2019'da Manhattan'daki hücresinde ölü bulunan Epstein'in dava dosyalarında bugüne kadar birçok ünlü isim yer aldı.





Listede adı geçenler arasında; Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson bulunuyordu.





İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ? TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile yapılan incelemeler sonucunda Epstein'ın hücresinde intihar ettiğini açıklamış ve "ünlüler listesi"nin saklandığına dair bir kanıt bulunamadığını belirtmişti. Ancak komplo teorileri hız kesmedi.





Tucker Carlson İddiası : ABD'li ünlü gazeteci Carlson, Epstein'ın aslında İsrail için çalıştığını ve Washington'da herkesin bunu bildiğini ancak dile getiremediğini iddia etmişti.





Mektup İddiası: Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in isteği üzerine, Donald Trump'ın geçmişte Epstein'ın 50. yaş günü için bir mektup yazdığını öne sürmüştü.











